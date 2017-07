Medallas de Extremadura con paridad y a título póstumo

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Pues yo creo, que en la concesion de estas distinciones, hay que ser mucho mas escrupuloso. Repasen, repasen, las concedidas hasta ahora, veran como hay mas de un mindundi. Para prestigiar estas medallas. A nuestro juicio, lo que hay que tener en cuenta, no es el que haya paridad de sexo, que nos parece una "boutade", sino lo meritos autenticos, y si algún año no hay merecedores a la distincion, pues no se otorga, y listos.