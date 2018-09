El ministro Ábalos: "Lo del tren digno no lo entiendo porque o es digno o no es tren"

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha afirmado hoy Madrid, sobre la reivindicación extremeña sobre el ferrocarril que un tren "o es digno o no es tren" y ha mostrado su compromiso para mejorarlo.

Ábalos ha hecho estas declaraciones en el Fórum de la Nueva Economía, a pregunta de los periodistas sobre la manifestación convocada para el sábado en Madrid por la plataforma ciudadana Milana Bonita.

"Lo del tren digno no lo entiendo, porque o es digno o no es tren; vaya, a estas alturas no creo que haya que apellidarse al tren", ha manifestado el ministro.

Ha asegurado que se están licitando perfectamente las obras y que también se repondrá el material rodante.

El ministro ha asegurado que todo va a Extremadura según la "previsión" y que siguen trabajando en esta infraestructura.

Ábalos ha advertido de que España "es un conjunto de reivindicaciones tremendas" y se ha mostrado sorprendido del "protagonismo" que tiene su ministerio, que "es noticia en todos lados".

Ha asegurado que el ministro de Fomento no está bien visto en ningún sitio de España y ha insistido en que no tiene "ninguna manía" a la hora de atender las demandas territoriales.

A su juicio, este protagonismo revela que hay muchas necesidades en España que largamente no han sido atendidas y a veces, ante el apremio, se han dado "informaciones muy optimistas" que no se han cumplido y han provocado "mucha más desconfianza y hastío".

"De la infraestructura se alimenta mucho el hecho identitario", ha señalado también el ministro, que ha subrayado que hay muchos políticos también "que viven del agravio y de la diferenciación".

"Necesitan siempre tener un problema sobre el que quejarse para señalar a otro como el adversario y erigirse como el gran defensor de lo propio", ha manifestado el ministro, que también ha criticado el "seudonacionalismo" y "localismo" que hay.

Ábalos ha aseverado que "no está parando nada", sino que se acelera todo lo que puede y que se acometerá todo lo realmente comprometido.