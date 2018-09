El ministro de Fomento: «Lo del tren digno no lo entiendo»

«Lo del tren digno no lo entiendo, porque o es digno o no es tren; vaya, a estas alturas no creo que haya que apellidarse al tren». Fueron las declaraciones ayer en Madrid del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, sobre la reinvindicación extremeña del ferrocarril, más concretamente sobre la manifestación convocada para mañana sábado en Madrid por la plataforma ciudadana Milana Bonita con motivo del Día de Extremadura. Ábalos hizo estas manifestaciones en el Fórum de la Nueva Economía.

No obstante, el ministro también reafirmó su compromiso de mejorar esta infraestructura y aseguró que «todo va según la previsión» y que siguen trabajando para cumplir con los plazos comprometidos.

INDIGNACIÓN DE PODEMOS / Las reacciones no tardaron en aparecer. Podemos Extremadura exigió una «rectificación pública e inmediata por decir que ahora ya no entiende lo del tren digno que reclama la región». «Esas manifestaciones son un insulto para los extremeños que sufren diariamente trenes que salen ardiendo, las averías, retrasos e incidencias que, día sí y día también, se producen en la red ferroviaria».