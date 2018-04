Misión quirúrgica en Mozambique

La experiencia del verano pasado en la región peruana de Tacna les dejó tan buen sabor de boca que vuelven a repetir. Está vez, el destino elegido para una nueva misión solidaria es Mozambique, concretamente una provincia del norte llamada Tete. Hasta allí viajará esta semana un equipo de sanitarios, formado por una mayoría de extremeños o vinculados de alguna forma con la región. Son cirujanos, anestesistas y enfermeras cuyo único objetivo es ayudar a quienes tienen menos recursos y necesitan más atención, en este caso, sanitaria. La campaña arranca el 27 de abril y terminará el 6 de mayo.

Es la primera vez que la oenegé que organiza el viaje, Cirujanos en Acción, trabaja en este país africano y esa fue precisamente una de las motivaciones. «No sabemos muy bien qué nos vamos a encontrar ni en qué situación está la población. Suponemos que tendremos que afrontar sobre todo cirugías de hernias y de pared abdominal, como el año pasado», cuenta José Manuel Hernández, un cirujano natural de Fuente de Cantos que trabaja en el hospital de Antequera (Málaga). Lo que sí saben a ciencia cierta es que las condiciones en las que tendrán que trabajar serán bien distintas. «Compañeros que ya han estado en África nos han advertido, las condiciones allí son mucho peores que en Sudamérica. Va a ser imposible, por ejemplo, utilizar el bisturí eléctrico y tampoco hay sistemas de iluminación, por lo que nos han pedido que llevemos luces para colocarnos en la cabeza».

Los sanitarios llevan varias semanas recopilando material médico y farmacéutico que está próximo a su caducidad, «pero hasta que no llegas allí no sabes realmente lo que hay y lo que necesitas. Este año no sabemos si quiera si vamos a un hospital o tendremos que montar un quirófano en algún consultorio». Tampoco si contarán con la ayuda de otros sanitarios.

La población a la que atenderán comprende a todas las edades. Ya hay muchos pacientes esperándoles, entre los que se encuentran al menos 70 niños. En el equipo de Juan Manuel Hernández se encuentra además un cirujano pedriátrico, el doctor José Miguel Morán, afincado en Badajoz, y otros extremeños como la anestesista Pilar Murga, que trabaja en el Perpetuo Socorro y el Materno Infantil; la también anestesista Ana Gloria Pizarro, llerenense que trabaja en el 12 de Octubre de Madrid; y la cirujana Claudia Tinoco, pacense afincada en Valladolid. Completan este equipo solidario Teresa Butrón, presidenta de la oenegé Cirujanos en Acción, la cirujana Lucia Catot y la enfermera Mercedes Contreras.

El grupo hizo tan buenas migas en la aventura peruana del pasado verano, que no dudó en repetir experiencia (aunque hay dos integrantes que no participan esta vez). «Desde que terminamos la anterior campaña en Perú, ya estábamos pensando en repetir. Hemos seguido manteniendo el contacto todos estos meses y como gran parte del equipo es de Extremadura nos hemos podido ver», apunta el doctor Hernández. Este joven cirujano de Fuente de Cantos trabaja en el hospital de Antequera desde que terminó su especialidad en Málaga, a donde se marchó tras estudiar Medicina en la Universidad de Extremadura, aunque reconoce que le gustaría volver a la región y desarrollar aquí su carrera profesional. «Pero si no es con un contrato mejor del que tengo ahora, no voy a dejar una plaza estable». Reclama además la necesidad de dotar a hospitales comarcales como el de Llerena y Zafra de Unidades de Cuidados Intensivos.