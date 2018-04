De momento, ni sanciones ni vigilancia

La normativa que prohíbe las estaciones de servicio sin personal está en vigor en Extremadura desde el pasado mes de agosto. Pero lo cierto es que este modelo low-cost sigue funcionando en la comunidad y, de momento, la Junta no ha abierto ningún expediente. «El Instituto de Consumo de Extremadura (Incoex, organismo encargado de vigilar estas infracciones) funciona por inspecciones programadas o campañas determinadas, y ahora mismo no hay ninguna dirigida a ese sector. También actúa a través de denuncias, que no se han recibido», indicaron desde la consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta.

Habría que recordar que la normativa regional obliga a que haya al menos un trabajador entre las 7.00 y las 22.00. La multa por incumplimiento, de carácter grave, puede llegar hasta los 15.000 euros.