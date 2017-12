Monago califica 2017 de perdido y vaticina para 2018 un año peor por la alianza PSOE-Podemos

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

RElajese, Jose antonio, váyase a pasar el puente a Canarias a disfrutar de la playa y el buen tiempo. La próxima alianza será PSOE - CIUDADANOS y usted seguirá marchitándose en la oposición acordándose de la docilidad con la que actuó durante su oportunidad malgastada, y como se sometió a las imposiciones del partido, como callaba mientras el gobierno de España financiaba el golpe de Estado: 10.000 millones del FLA que no devolverán, y usted no fue capaz de dar un puño en la mesa para que le dieran 30 con los que terminar el hospital de Cáceres, por eso inició el litigio: para no tener que enfrentarse al partido. Sepa buscar las ventajas de la oposición, puede decir las tonterías que quiera jeje.