Monago defiende la plena vigencia de la Constitución y alerta de los peligros de su reforma

me han censurado mi comentario, intentaré expresarme de otra forma. Señor Sabandeño, sin necesidad de reformar la constitución su partido y ese otro que dice ser obrero y español han pactado un cupo de 1.400 millones de euros para las Vascongadas, cuando todos los analistas económicos dicen que debía rondar los 6.000 millones de euros. Sin reformar la constitución la denominación de origen cava ha obtenido el respaldo del gobierno para que en Extremadura no se plante ni una cepa más. Sin reformar la constitución no tenemos un tren digno que llevan ya décadas prometiéndonos ustedes y los otros. Mire, para perjudicar a Extremadura no es necesario reformar la constitución: sus partidos lo hacen muy bien solitos con los silencios cómplices de los diputados que elegimos. Así que reformen lo que quieran, porque peor a nosotros no nos puede ir.