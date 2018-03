Monago sobre las elecciones de 2019: "Uno siempre está a disposición del partido"

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha indicado sobre si aspirará a ser candidato de su partido de cara a las próximas elecciones autonómicas que "uno está siempre a disposición del partido", en tanto que "uno forma parte de una organización".

"Uno está siempre a disposición del partido, porque si no uno sería el partido y uno no es el partido, uno forma parte de una organización", ha dicho a preguntas sobre sus intenciones para aspirar a la candidatura de su partido en los próximos comicios extremeños, después de que el socialista Guillermo Fernández Vara haya avanzado --en una entrevista en Canal Extremadura TV-- que "a fecha de hoy" se plantea ponerse "a disposición" de su partido "por si estima que sea el candidato" a las autonómicas de 2019.

Monago ha ironizado sobre estas declaraciones de Vara, toda vez que según ha subrayado "uno siempre está a disposición del partido". "Es que el señor Vara últimamente dice unas cosas... Claro, uno siempre está a disposición del partido... ¿O no está uno a disposición del partido? Él en su partido, yo en el mío, quien sea de Ciudadanos en Ciudadanos... uno está siempre a disposición del partido, porque si no uno sería el partido y uno no es el partido, uno forma parte de una organización", ha dicho.

En todo caso, preguntado sobre si él aspira a ser candidato del PP en Extremadura en las elecciones autonómicas de 2019, ha dicho: "yo como el señor Vara, en esa novedad que ha hecho a la información periodística mundial, yo estoy también a disposición del partido".