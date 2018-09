Monago ironiza con la visita de Vara al Papa y le pide que rece por el tren y por Almaraz

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha ironizado con la visita del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, al Vaticano al pedirle que "rece" por el futuro de la Central Nuclear de Almaraz, por el del tren extremeño y "por tantas promesas incumplidas".

Monago ha señalado que ayer martes se ha producido un debate "muy importante" en el Congreso en relación a las instalaciones de generación de energía eléctrica que "ha pasado, quizás, un poco desapercibido" y que, según ha explicado, se trataba de una propuesta del PP para modificar la ley del sector eléctrico para que "se evite" el cierre de instalaciones como Almaraz y que la planificación "no dependa solo de decisiones empresariales".

En el debate de esta propuesta, ha criticado, Ciudadanos "se puso de perfil", mientras que la posición del PSOE la defendió la extremeña Pilar Lucio "a favor del cierre de la nuclear", ante lo cual ha aseverado que desde hace meses alerta de que "van a cerrar Almaraz" pero que Vara está "en otras cosas" y que "no hay plan alternativo" a pesar de que su cierre provocaría "miles" de parados en el Norte de Cáceres.

Ante ello, ha hecho hincapié en que, cuando el PP ha propuesto dedicar 90 millones de euros de los impuestos eléctricos que pagan las centrales para un plan de recuperación de la zona, el gobierno socialista a través de su grupo "ha dicho que no se aceptan esas propuestas de la oposición".

"El gobierno de Vara abandona a Extremadura a su suerte, la abandona a su suerte, los proyectos, los grandes proyectos que hay se han esfumado y los que tenemos en funcionamiento pueden cerrar por decisión del gobierno socialista, que lo lleva en su programa electoral el cierre de las centrales nucleares", ha criticado Monago.

Al respecto, ha trasladado a Vara, que está este miércoles en el Vaticano, "que rece también por los extremeños", por Almaraz, por los parados, por el Matadero del Sur de la provincia de Badajoz, por los regadíos y "que rece, en definitiva, por tantas promesas incumplidas, a ver si con la ayuda divina y estando donde está tenemos un poco más de suerte". "Que rece y que trabaje por los extremeños", ha agregado.

Grupo Gallardo y el tren

También ha recordado Monago que este pasado martes se ha anunciado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en una de las plantas del Grupo Gallardo en Jerez de los Caballeros y se ha preguntado "qué hace" la Junta "para mitigar el efecto de ese ERE", si Vara se ha reunido con el empresario y si "ya no protestan los sindicatos cuando hay un ERE importante de una empresa importante de la región" y "dónde están" estos últimos.

Este martes, ha incidido, ha sido noticia además el tren extremeño, cuya línea entre Cáceres y Sevilla "se hace en una nueva modalidad que no se da en ningún sitio de España", por la que los usuarios en Cáceres se montan en autobús hasta Mérida, donde cogen el tren o, en sentido contrario, viajan en tren entre Sevilla y Mérida y de ésta a Cáceres en bus "porque no hay maquinista".

"Eso es una vergüenza", ha expuesto José Antonio Monago, que ha reclamado que "arreglen los problemas" del tren extremeño y ha señalado que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, "eso no se lo permite a los valencianos, que es su tierra, ni a los catalanes".

"Si no se le hace a ellos, ni quiero que se les haga, yo no sé por qué lo permitimos en Extremadura", ha apostillado sobre la situación del tren en la región, que ha definido como un "choteo" mientras que los socialistas "están callados", "la manifa escondida" y "no" se reúne el Pacto por el ferrocarril cuando se suprimen frecuencias o trenes o se ponen autobuses.

Al respecto, el presidente del PP regional ha reconocido que le gustaría que "de esto también se acordara el presidente de la Junta" y que "rece" por el tren extremeño en el Vaticano "a ver si sus plegarias se escuchan" porque es una "vergüenza" que "el tren suprima tramos y te monten en autobús" o frecuencias "porque no hay maquinista".

Finalmente y preguntado por su valoración ante el inicio del curso escolar, el líder de los 'populares' extremeños ha sostenido que hay "mucha improvisación, como siempre" porque la administración educativa ha estado en verano de vacaciones a pesar de ser cuando tiene que preparar el curso y ha citado que hay centros educativos en obras "en estos momentos" porque "no han estado trabajando en verano, que es cuando tienen que hacer el mantenimiento y las obras".

Ha añadido que no se conoce cuándo va a terminar el curso escolar "porque hay una improvisación total" y que "es lo que toca" dado que "está terminando ya la legislatura" y lo que "cabe" son las "ocurrencias", las clases de Islam en las aulas o los "ataques" a la Concertada mientras que la planificación del sistema educativo de la comunidad "tiene algunas disfunciones". "No sé si de esto también se acordarán en el Vaticano alguien", ha comentado.