Monago pide auditar el dinero gastado contra el camalote

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, anunció ayer que su partido pedirá en las Cortes Generales que se realice una auditoría de «cada céntimo» de los más de 30 millones de euros que se han invertido en más 10 años en la erradicación del camalote en el río Guadiana. Con la creación de un grupo de trabajo en el que participan la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), el Gobierno, la Junta y la Universidad de Extremadura, «los socialistas reconocen que no saben qué hacer con el problema del camalote», indicó. Esta medida es «el viejo truco de la política para no hacer nada», por lo que si el PSOE no sabe qué hacer, «antes hay que explicarles a los extremeños en qué nos hemos gastado en 10 años más de 30 millones de euros en el río Guadiana».

Además, recordó las «críticas recurrentes» del PSOE al Gobierno de Rajoy por este tema y las exigencias de la Junta de que participe en la limpieza la Unidad Militar de Emergencia (UME). «Ahora que está Pedro Sánchez cabe preguntarle a Vara, ¿y la UME pa’ cuándo?», recalcó.

Por otro lado, SOS Guadiana espera que el anunciado plan de choque sea el punto de inflexión para su erradicación. Mientras tanto, una ‘marea verde’ exigirá el 15 de septiembre en Badajoz la eliminación de esta planta.