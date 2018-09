Monago pide a Vara que, "además de rezar, se ocupe de problemas terrenales"

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha exigido hoy al presidente regional, Guillermo Fernández Vara, "además de rezar, se ocupe de problemas terrenales de los extremeños" como la dispersión demográfica, la despoblación y el envejecimiento, y sus repercusiones en la financiación autonómica.

Mediante un comunicado, Monago ha criticado hoy la ausencia de Fernández Vara en la reunión de ayer de sus homólogos de Castilla y León, Castilla-la Mancha, Aragón, La Rioja, Galicia y Asturias para tratar la financiación autonómica y la despoblación, problemas que afectan a la región.

Asimismo, se ha referido así a la visita de Fernández Vara al Vaticano, prevista para mañana miércoles, día 12.

El dirigente popular ha explicado que los presidentes de esas comunidades autónomas llevan meses trabajando para sumar fuerzas en torno a la defensa de un nuevo sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta sus problemas comunes, en concreto la dispersión demográfica, la despoblación y el envejecimiento.

Se trata, ha agregado, que se tomen en cuenta como factores a la hora de distribuir la financiación entre los territorios del país.

"Llevan meses reuniéndose, pero Fernández Vara no está", ha criticado el presidente del PP extremeño, para quien no es comprensible que Extremadura no esté representada en un grupo de trabajo donde se analizan "los problemas que afectan al corazón, al presente y al futuro de nuestra tierra".

También donde se habla del coste "real" de los servicios y de cómo llevarlos "hasta el último rincón de la geografía", con la "calidad" que "se merecen nuestros paisanos".

Al respecto, y en alusión a la visita de Fernández Vara al Vaticano prevista para mañana miércoles, día 12, Monago ha señalado que es "bueno" que "rece por Extremadura" pero que, sin embargo, también sería bueno que se reúna con los presidentes de otras comunidades autónomas, de distintos signos políticos, para hablar de los problemas "terrenales" de los extremeños.