Monago rechaza una Extremadura "de doble rasero" con un mal tren y mucho paro

El presidente regional del PP, José Antonio Monago, ha afirmado hoy Mérida, en el acto institucional que ha celebrado la Asamblea de Extremadura con motivo del Día de Extremadura, que no le gusta una región "de doble rasero" en asuntos como las malas infraestructuras ferroviarias y las altas tasas de desempleo y de emigración.

Monago ha explicado que espera que esta noche, en el acto de entrega de las Medallas de Extremadura en el Teatro Romano emeritense, se traten cuestiones como estas y otras como la incorporación del Real Monasterio de Guadalupe (Cáceres) a la Archidiócesis de Mérida-Badajoz.

El presidente del PP señala que el año pasado "no fuimos a Madrid a patalear para luego olvidar", en referencia a la reivindicación de un tren digno.

Ha explicado que "todo el mundo habló de un tren digno y sólo faltó la diosa Ceres", ante lo que ha mostrado su confianza en que esta tarde "todo el mundo también hable de la necesidad de un tren digno" porque, si no, "estaríamos ante la Extremadura del doble rasero que a mí no me gusta".

Monago ha agregado que este verano ha habido unas 100 incidencias en Extremadura y que los extremeños "seguían con la maleta por los barbechos del campo extremeño", ante lo que ha señalado que no va a culpar a nadie porque "la culpa es compartida".

Además, se ha referido a las declaraciones del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, sobre la reivindicación extremeña en materia ferroviaria, de que un tren "o es digno o no es tren".

Ante esto, ha afirmado que las demandas extremeñas son "lo contrario a un tren indigno, que es lo que tenemos".

El presidente regional del PP también se ha referido al empleo y ha denunciado la Extremadura del "doble rasero" al señalar que el día 31 de agosto fue un día "histórico" porque se registró "el peor dato de la serie histórica para el empleo", aunque "muchos que antes sacaban el megáfono ahora están callados".

Asimismo, ha recordado que en 2014 solicitó por escrito al Papa Francisco que se reconociera la aspiración de Extremadura de que Guadalupe formara parte de una diócesis extremeña y ha deseado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "más éxito" la próxima semana en su visita a Romaw, al Vaticano.

Ha explicado que, tras enviar esa carta, los obispos extremeños no asistieron al acto de entrega de las Medallas de Extremadura y que espera que "hoy sí estén" porque no le gusta la Extremadura del "doble rasero".

Según Monago, "hay muchas cosas que hacer y que reivindicar siempre" pero "no vale protestar por unas cosas sí y por otras no dependiendo quien lo haga".

Además, Monago también ha tenido un recuerdo para los casi 800.000 extremeños que tuvieron que emigrar, y en especial para los 180.000 que viven en Cataluña, ya que "dan lo mejor de sí mismos y aman profundamente a Extremadura y a Cataluña".

No obstante, ha subrayado, esas personas soportan "un Gobierno intransigente que está asfixiando a la gente de buena voluntad".

Ante esta situación, Monago ha afirmado que "esto no se resuelve con más autogobierno a quien tiene las llaves de las cárceles y amenaza con abrirlas", como, ha aseverado, propone el PSOE, "sino con más unión y más Constitución".