Monago reclama a Carmena la retirada de una publicidad en Madrid que alude a la emigración extremeña

Nací en Cáceres, vivo en Arganzuela y soy de Madrid. Esta es mi caso y me siento orgulloso de ello. Me fui de mi tierra por trabajo con una maleta y 12 años después no me arrepiento de nada. Monago eres tonto, muy tonto. Justifica tu sueldo preocupándote de los que están en Extremadura y dales una razón para que no tengan que emigrar como tuvimos que hacer otros.