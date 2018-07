Morales critica que le vayan a retirar el sueldo de diputado

El exdiputado del PP Juan Antonio Morales criticó ayer que la Mesa de la Asamblea le vaya a retirar el sueldo por haber dejado el Grupo Parlamentario del PP y pasarse al de diputados no adscritos. Morales anunció el pasado viernes su baja en el Partido Popular y, por tanto, de sus cargos en el mismos, aunque mantendrá el acta de diputado regional. Considera «chocante y anticonstitucional» que el artículo 39 del Reglamento de la Asamblea, mediante el que se le quiere quitar ese sueldo diga que no sería aplicable en el caso de que se fueran todos los diputados del mismo grupo, que no solo mantendrían el sueldo, sino también la asignación que le darían al Grupo Mixto, al que pasarían.

En esta línea, el exdiputado del PP critica que en la Comisión del Reglamento también se abordará una proposición de Podemos, para que, cuando se deja de ser diputado, se pueda cobrar una indemnización de la Asamblea, que podría oscilar entre 20.000 y 40.000 euros.