«Nuestros niños, los más queridos»

«No entendemos por qué las feministas dicen que nadie puede mandar en su útero cuando se trata del aborto y luego están en contra de que podamos ser padres gracias a la generosidad de una mujer». Quien habla es una de las parejas extremeñas que, a través de la gestación subrogada, ha logrado formar una familia en la región. El debate sobre esta práctica de momento ilegal en España para tener un hijo está sobre la mesa. De momento quien acude a esta opción en otros países registra a su bebé como adoptado para darle legalidad a un proceso que, como mínimo, ronda los 35.000 euros. Partidos políticos y colectivos sociales lanzan sus argumentos a favor y en contra sobre una opción que poco a poco va ganando visibilidad (con la innegable ayuda de famosos como Miguel Bosé que han optado por ella). «Hay muchas personas que para ser padres sólo pueden recurrir a ese método, por ejemplo, las parejas homosexuales o las mujeres que han tenido cáncer de útero. Es cierto que también existe la adopción, pero el proceso es eterno», expresa esta pareja extremeña que, aunque asegura que los posicionamientos en contra nunca les han afectado, prefieren permanecer en el anonimato: «No nos consideramos abanderados de ninguna causa», subrayan.

En su caso, contactaron con una agencia especializada a través de Internet (algunas ya tienen sucursal en España) para buscar madre donante y madre gestante en el estado norteamericano de California: «Es el país que nos daba más seguridad y en el que hay más tradición, porque en este tema, como en otros muchos, también existe picaresca y hay fraudes jugando con los sentimientos», aseguran. Y explican cómo fue el proceso: «Uno de los primeros requisitos que te ponen es que entre los dos miembros de la pareja no se sumen más de cien años, porque entonces no te aceptan. Hicimos una entrevista con una psicóloga por videoconferencia que fue bastante dura y, una vez pasado el trámite, ya elegimos a la madre donante y a la gestante. Viajamos a California para llevar el esperma y todo salió bien (donaron los dos, pero no han querido saber cuál fue el que funcionó). El proceso en total duró algo más de un año».

«En EEUU cabe la posibilidad de conocer a la donante -continúan-, pero nosotros tampoco quisimos. La elegimos y ella nos aceptó, porque también te pueden rechazar por ser una pareja homosexual. Con la madre gestante sí mantenemos la relación, de hecho, es parte de la familia».

«NO ES POR DINERO» / En este sentido, esta pareja extremeña asegura que el gesto de esa mujer (que ya era madre, porque es uno de los requisitos que establece la ley) fue de gran generosidad. «La gente se confunde porque es cierto que en otros países esto se hace para ganar dinero, pero en EEUU la madre gestante ha de ser alguien con capacidad económica suficiente para que no sea un proceso que se haga con fin mercantil. Es cierto que reciben una compensación monetaria, pero no es el objetivo».

Esta madre gestante, cuentan, lo hizo por, de alguna manera, devolver el favor que otro donante de esperma anónimo le había hecho a ella. «Por sus circunstancias personales, tuvo hijos gracias a esa donación, de manera que sabe lo importante que esto es».

«No sé si nosotros seríamos capaces si fuéramos mujer, pero llamarlo ‘vientre de alquiler’ resulta bastante despectivo, sobre todo para quien ofrece su generosidad», manifiesta esta pareja extremeña. Y agrega: «Ya hemos ayudado a otras dos parejas de la región a empezar los trámites. Es que sólo podemos decir que nuestros hijos son los más queridos».