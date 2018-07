La nueva ley de urbanismo de Extremadura contempla instalar empresas en suelo rústico

A partir de ahora, cualquier empresario extremeño podrá instalar en suelo rústico una empresa agroindustrial o relacionada con el turismo, el ocio, las energías renovables o toda actividad relacionada con la denominada economía verde y circular, y los ayuntamientos le podrán dar la licencia.

Es una de las novedades de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (LOTUS) que ayer fue registrada en la Asamblea para su tramitación parlamentaria y que esta mañana ha explicado la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal.

Se trata de una norma "eficaz y sencilla", que ha sido participada por cientos de personas, colectivos e instituciones a través de múltiples entrevistas y reuniones desde enero de 2016 hasta ahora. Como dos grandes novedades en textos de este tipo en España, ha dicho, figuran que por primera vez se tienen en cuenta "la perspectiva de género" y que "las personas pasan a ser la unidad de medida frente al tradicional urbanismo, el metro cuadrado".

Además, ha recalcado que "no se va a legalizar lo que sea alegal", en relación a los asentamientos, pero sí ha insistido en que "se va a regularizar todo lo que se pueda en asentamientos rústicos". Solo en zonas protegidas no se podrán hacer viviendas ni plantas agroindustriales o de otro tipo.

La perspectiva de género

Respecto a la perspectiva de género, la consejera ha explicado que los equipos redactores de los planes generales municipales "tienen que hacer ciudades amigables y seguras para las mujeres", porque "la utilización de las mujeres de las ciudades no tiene nada que ver con la de los hombres", en el sentido de que son ellas las que mayormente se ocupan de los mayores y de los hijos.

La especialista Inés Sáenz de Madariaga será la encargada de coordinar las cuestiones técnicas "con la visualización de las mujeres en el planeamiento de nuestros pueblos y ciudades". Además, ha indicado que también la infancia tiene un importante papel en esta nueva ley, que contempla caminos escolares seguros señalados en los itinerarios.

La normativa se basa en el "urbanismo inclusivo y sostenible, la economía verde y circular, la simplificación administrativa, la participación de las personas, la autonomía municipal, la transparencia y la tramitación electrónica", entre otros elementos.

Asentamientos ilegales

En relación a los asentamientos ilegales existentes, García Bernal ha dejado claro que "los asentamientos no serán urbanos, por tanto, no se les podrá a pedir a los ayuntamientos colegios ni nada de eso, aunque sí podrán contrar con medidas que ayudes a sofocar incendios, por empleo, caminos". En todo caso, ha señalado que "se va a regularizar todo lo que se pueda en asentamientos rústicos, pero no se a va legalizar nada que sea alegal". A este respecto, ha manifestado que los primeros que quieren que esta ley esté en marcha cuanto antes son "las grandes ciudades, porque son las que más asentamientos tienen",

La normativa registrada en la Asamblea contempla, entre otras cosas, 191 artículos distribuidos en 7 títulos, 6 disposiciones adicionales, 8 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 2 disposiciones finales. Para su elaboración se han realizado 55 encuestas online, 211 formularios con encuestas a municipios, entrevistas con la Fempex; reuniones con patronal, sindicatos y grupos políticos, 6 mesas participativas; y se han recogido casi 500 sugerencias, así como las aportaciones de más de 180 alumnos de colegios de Mérida.