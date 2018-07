La nueva ley de urbanismo de Extremadura incluye medidas para paliar la despoblación

Ya podéis invertir miles de millones si quereis en estas medidas para paliar la despoblación, que no van a servir para nada. Todavía no os habéis enterado, despues de 30 años gobernando, que no hay ningún país ni región que genere la suficiente riqueza con el modelo de agricultura que hacemos aquí, como para que sus ciudadanos no se tengan que marchar, no solo para buscar una vida mejor sino tan solo para poder vivir una vida digna como pasa aquí. Estamos apostando por el mismo modelo de agricultura que se hacía en el siglo XIX, que es el mismo que realizan países africanos cercanos como Marruecos, tenemos que competir con ellos y es imposible por los costes de producción, ellos por los sueldos tienen mejores costes y pueden vender más barato. Hay un país como Holanda, que siendo más pequeño que Extremadura, produce más productos agroalimentarios que España y Francia juntas. ¿Cómo lo hacen? A través de la innovación. No estaría mal que nuestros políticos se informaran como lo hacen, a pesar de que allí tienen unos sueldos muy superiores a los extremeños. Esa tipo de agricultura si genera riqueza y pararía bastante la despoblación.