Ocho municipios extremeños adelantan las cabalgatas de reyes a mañana por la lluvia

Cinco municipios extremeños han decidido adelantar a mañana las tradicionales Cabalgatas de Reyes Magos, previstas para el día 5 de enero, debido a las previsiones de lluvia y viento para ese día y a las horas de inicio previstas.

Así lo han anunciado hoy los ayuntamientos de Mérida, Zafra, Almendralejo, Villafranca de los Barros, Fuente del Maestre, Los Santos de Maimona, Fregenal y Villanueva del Fresno, todos ellos en la provincia de Badajoz, mientras otros como el del Plasencia (Cáceres) han tomado la decisión final de mantenerla para el viernes tras sopesar alternativas "al priorizar la ilusión de los niños".

No obstante, otros ayuntamientos consultados por Efe no descartan llevar a cabo algunos cambios en los horarios de salidas, acortar recorridos o tener previstos recintos alternativos en el caso de que no se pudiesen finalmente realizar.