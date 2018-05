Ofertan en Extremadura otras 43 viviendas de la bolsa pública de alquiler asequible

Los requisitos son no constar como titular o cotitular de un inmueble en una proporción igual o superior al 50% y disponer de unos ingresos que no excedan de 2,5 veces el IPREM (es decir, las familias con una situación económica no solo extrema, sino también complicada). El contrato sería de tres años, prorrogables por otros dos. Y el precio, asequible: una renta al mes de entre 150 y 250 euros para viviendas de hasta cuatro dormitorios con garaje y trastero incluido. Se reparten por hasta 15 municipios de la comunidad autónoma, sobre todo en los pueblos (en Aliseda, donde más, se ubican 13), ya que lo que se pretende es asentar población y paliar el problema social de escasez en el mercado.

La Junta de Extremadura ha abierto de nuevo su bolsa pública de alquiler con 43 viviendas (en ocho localidades) procedentes de la empresa pública Unipexsa. Estas se suman a las 25 primeras que ya salieron (en esa ocasión eran de la Sareb, más conocido como banco malo) y que se sitúan principalmente en las cuatro ciudades de la región.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicaba ayer la nueva convocatoria de la secretaría general de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, donde aparece el listado de localidades y las calles donde se encuentran estos 43 nuevos inmuebles. Además se especifican los metros cuadrados, así como el número de habitaciones y si disponen de garaje y/o trastero.

La adjudicación de las viviendas se hará según el orden de registro de la solicitud de los interesados.