Las oficinas antidesahucio de la Junta asesorarán sobre las cláusulas suelo

Nueva vía para los afectados por las cláusulas suelo. La Junta de Extremadura ha empezado a prestar asesoramiento a las familias para que puedan reclamar a las entidades bancarias las cantidades pagadas de más por su hipoteca al amparo del proceso «extrajudicial» regulado por el Gobierno de España, lo que en la práctica ofrece a los intersados una primera opción antes de acudir a los tribunales. Para ello se están utilizando los recursos del servicio de protección a las familias en riesgo de desahucio, una red que cuenta con 24 oficinas de atención presencial distribuidas por toda la geografía extremeña y el teléfono único 924 090 616.

En estas oficinas, dependientes de la Secretaría de Vivienda, también se están atendiendo las peticiones sobre la reclamación de los gastos de formalización de las hipotecas. «Lo estamos dispensando todo desde el propio centro de atención telefónica, que facilita la información y envía los formularios de reclamación por correo electrónico si el usuario los solicita; desde la página web (intermediacionvivienda.juntaex.es), que tiene colagada la información y las solicitudes para su descarga, y de forma presencial en las 24 oficinas», detalla la Consejería de Sanidad y Política Social.

En relación a las cláusulas suelo, el Ejecutivo recuerda que acogerse al procedimiento extrajudicial arbitrado por el Gobierno mediante real decreto ley es voluntario para el afectado. En las oficinas, no obstante, recomendan optar por esta vía antes de acudir a los tribunales. El procedimiento se inicia mediante un escrito dirigido al departamento especializado que el banco, según la normativa, tiene que habilitar obligatoriamente. La entidad tiene un plazo de tres meses para comunicar al usuario el importe que le corresponde por la indebida aplicación de la cláusula suelo. Si el banco no considera abusiva la cláusula, no responde o el importe es incorrecto, es el momento de buscar un abogado y recurrir a los tribunales.

DEVOLUCIÓN / Por el contrario, si la devolución que plantea la entidad es la correcta (en el servicio antidesahucios también asesoran al respecto), se formalizará un documento que elimina la cláusula suelo de la hipoteca y se abonarán al afectado las cantidades acordadas. La devolución se hará bien en efectivo o bien mediante una reducción del préstamo pendiente, según se haya pactado. En relación a la devolución de los gastos de constitución de la hipoteca, el servicio de la Junta indica que lo aconsejable es dirigir una solicitud al departamento de atención al cliente del banco acompañada de una copia de las facturas que en su día se abonaron (notaría, registro, impuesto, gestoría...). Esto, no obstante, «es solo una recomendación», pues a diferencia de lo que ocurre con las cláusulas suelo en este caso no hay regulación específica y tampoco la sentencia del Tribunal Supremo (no sienta jurisprudencia) detalla los gastos que procede devolver.

Las oficinas que prestan atención presencial están abiertas en Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia y cada una de ellas cuenta con otros seis puntos de enlace en su zona de influencia, de forma que cubren todo el territorio regional. La red se puso en marcha hace dos meses con la colaboración de las diputaciones y su objetivo es erradicar los desahucios. Desde la Junta se hace una valoración positiva de su funcionamiento en este tiempo.

En su conjunto estas oficinas han tramitado 205 expedientes y realizado 483 acciones relacionadas con desahucios por impago del alquiler, renegociación de hipotecas o asesoramiento sobre alternativas habitacionales. «En al menos 20 casos» se ha logrado suspender el lanzamiento de una familia que no podía pagar.