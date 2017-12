Ojo avizor con la avispa asiática en Extremadura

«Hay mucho temor de que la avispa asiática llegue a Extremadura, la gente siente pánico y la única esperanza que tenemos es que no sea capaz de aclimatarse a las temperaturas que tenemos aquí». Quien habla es Paulino Marcos, presidente de la Asociación de Apicultores de Cáceres, uno de los colectivos, si no el único, más perjudicado por la posible expansión de la vespa velutina, conocida como la avispa asiática. Es un insecto invasor de origen chino que diezma gravemente las colonias de abeja, porque básicamente ese es su alimento. «Las mata y se come su tórax», relata Marcos.

Este insecto se detectó por primera vez en España en el 2010 y de forma imparable se extendió por el norte del país, donde está causando estragos. Por eso, evitar que siga colonizando nuevos territorios es el principal objetivo. Aunque la especie lo intenta. En Extremadura se han localizado algunos ejemplares en los municipios de Cedillo y Valencia de Alcántara, próximos a Portugal, donde se encuentra el foco más cercano a la región –en la Sierra de la Estrella– y afortunadamente, de momento, ningún nido. «En estos momentos no existe riesgo de existencia de enjambres ni panales en la región. No hay ningún riesgo de peligro para la población ni para las explotaciones apícolas, ya que es difícil que la especie se expanda por nuestro territorio», apuntan desde la Consejería de Medio Ambiente.

Esa es la esperanza que les queda a los apicultores. «Prevenir su llegada es muy difícil por eso lo que se está tratando de determinar es si hay posibilidad de que sea capaz de aclimatarse a Extremadura; si llega a hacerlo tendríamos un problema grandísimo como lo están sufriendo en Galicia, Asturias, ...», prosigue Paulino Marcos. Los riesgos se centran sobre todo en el norte de la región, donde se pueden dar las condiciones que busca este insecto depredador: lluvias, temperaturas templadas, zonas altas (a partir de los 600-800 metros) y bosques de robles y castaños. Estos árboles suelen ser los que utilizan para hacer sus nidos, a grandes alturas y de grandes dimensiones. De momento, en Extremadura no se ha avistado ninguno de estos nidos «que pueden llegar a ser como tres balones de fútbol».

Pero no hay que bajar la guardia. El control es fundamental, y tanto los apicultores como los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente están en alerta. Desde hace al menos dos años, la Dirección General de Medio Mabiente y la de Política Agraria Comunitaria están realizando un seguimiento de la posible existencia de esta especie de avispa en Extremadura. «Tenemos trampas colocadas por en varios colmenares». Esas trampas son cebos de olor que atraen a estos insectos. «Así se controla si hay o no, y con estas trampas es como se han capturado las primeras avispas asiáticas detectadas en Extremadura». Paulino Marcos destaca el trabajo en coordinación con técnicos de la consejería. «En cuando detectamos algún tipo de avispa, los técnios colocan las trampas. Muchas veces los avisos suelen ser falsas alarmas, pero el control es necesario», apunta.

Formación para bomberos

Además, desde la Dirección General de Emergencias y Protección Civil también se está articulando una formación específica, destinada especialmente a los bomberos para que aprendan a retirar los enjambres de esta especie invasora, en caso de localizarse alguno en Extremadura.

El otoño es la época clave para el asentamiento de este insecto devorador. «A final del verano y en otoño es cuando vienen las avispas reinas. Pueden llegar volando o en un tronco de madera, se meten en la corteza de un árbol, ahí pueden invernar y cuando pasa el invierno es cuando comienzan a hacer los nidos», explica Marcos.

No obstante, aunque el peligro de la avispa asiática está fuera la región, los apicultores extremeños no son ajenos a esta problemática. «Todos los apicultores del norte de Extremadura hacemos la trashumancia en Castilla y León y allí queramos o no, nos la vamos a encontrar. La gente tiene pánico porque es un depredador muy serio que se une a los que ya tenemos como el abejaruco, entre otros, que hace años no existían», apunta Marcos. «Ya damos por hecho que tenemos que convivir con ella fuera de Extremadura y nuestra única esperanza es que no sea capaz de aclimatarse a las condiciones meteorólogicas de nuestra región», concluye Marcos.

De momento, desde Medio Ambiente avisan a la población de que ante el avistamiento de algún ejemplar o panal de esta especie invasora llamen al 112 y eviten en todo momento retirar el avispero o tocar el insecto: «es una especie que requiere de especialistas para su control y erradicación», recuerdan.