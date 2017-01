La ola de frío siberiano bajará los termómetros 8 grados en la región

Vamos a pasar de frío a una situación de mucho frío». Así resume Manuel Lara, meteorólogo de la delegación extremeña de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) el tiempo que nos espera a partir de esta noche. Llega una nueva masa de aire frío. Si el pasado fin de semana los termómetros bajaron por una ola de aire procedente del Ártico, ahora la masa fría viene de centroeuropa y la Siberia y hará descender drásticamente los termómetros en toda España. En Extremadura, las fuertes consecuencias que se esperan en otras comunidades donde se han activado los máximos avisos, se verán ligeramente atenuadas por su situación geográfica pero el frío y las heladas serán intensas, generalizadas y más duraderas. «Va a helar en todas las cotas». Según las previsiones de la Aemet, las temperaturas máximas van a caer unos ocho grados de forma generalizada en Extremadura y será durante el día cuando más se notará este frente. «Hoy martes todavía vamos a tener unas temperaturas máximas de 12 o 13 grados pero mañana las máximas pueden ser de solo 5 grados. Donde la gente va a notar este golpe de frío va a ser mañana durante el día. Habrá sitios en Extremadura donde los termómetros no pasen de tres grados en todo el día», avisa Lara.

Las mínimas también serán más bajas. Se esperan entre tres y cuatro grados bajo cero que podrían llegar a mínimas de siete u ocho bajo cero en cotas altas como Tornavacas. De todas maneras, no está previsto que la Aemet active avisos por frío en Extremadura, «aunque no se descarta que pueda darse el nivel amarillo si las heladas fueran severas». El aviso amarillo se activa en la región cuando las mínimas alcanzan los -4 grados. Se descarta el nivel naranja (con -8 grados).

¿NIEVE?/ Este frío polar, sin embargo, no traerá la nieve a la región, por ahora. «En principio está descartado que haya nevadas porque la masa de aire es muy seca, salvo que cambie mucho la situación, hasta el viernes al menos no se prevé nieve», apunta el meteorólogo. «El frío va a ser muy intenso pero no se dan las condiciones para que haya nieve, puesto que no se esperan precipitaciones y el aire que llegará será muy seco. Los cielos van a estar despejados, no habrá nubosidad ni niebla», prosigue.

Lara recuerda que ante estas previsiones es importante mantenerse informado ante los cambios que puedan producirse. Asimismo, explica que las invasiones de frío como esta suelen darse al menos una vez cada invierno. Este nuevo frente polar será especialmente intenso mañana; el jueves puede suavizarse.