Once menores extremeñas tienen protección por sufrir maltrato directo

Tienen entre 14 y 17 años y necesitan protección de la policía porque, a su corta edad, ya han sido víctimas directas de malos tratos de sus parejas o exparejas que, en algunos casos, también son menores. El mito del amor romántico, ese que considera el dominio y la falta de privacidad un prueba de lealtad, como problema de fondo. «Si te dejo que me controles, me quieres más. Es un pensamiento muy peligroso. Porque es la base de todo. Y empieza en la adolescencia», expresa Julia Tovar, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas de Extremadura.

El número de menores protegidas por violencia machista ha crecido en la última década. En 2008 había cinco y ahora son once, según los datos que maneja la Delegación del Gobierno. Es sólo una de las cifras que alertan de la necesidad de seguir luchando contra esta lacra desde la región. «No significa que haya más casos, sino que ellas y su entorno son cada vez más conscientes de lo que les ocurre», añade Tovar.

MÁS DATOS / A finales de año, eran más de 1.500 mujeres las que necesitaban ser protegidas por la policía. Son quienes denuncian y los juzgados consideran que, dada su situación de riesgo, urgen este recurso. Pero hay otras muchas que no dan el paso. Como referencia, los datos del punto de atención psicológica de Badajoz: dos de cada tres mujeres víctimas no da el paso. Dentro de la estadística regional, si se prueban los hechos, entraría el caso del parricidio en Cáceres: un hijo de 38 años mató a su padre de 68 y declaró que lo hizo porque llevaba tres décadas sufriendo los malos tratos a su madre. No había denuncia.

Desde el Instituto de la Mujer (IMEx), su directora, Elisa Barrientos, pone el foco en la complicidad de la sociedad alegando que la responsabilidad no es de la mujer que sufre maltrato (y que está moralmente hundida) sino de todos aquellos que son conocedores o sospechan de la situación.

Aunque se han dado pasos adelante (no ocurre como en épocas pasadas que ni siquiera existía terminología para denominar a un delito), «hay que seguir peleando para que la sociedad, de verdad, se implique», insiste Julia Tovar. «Porque si te tienden una mano, tú la coges, aunque tardes tres años en hacerlo», añade.

E incide en la importancia de actuar desde la base: la educación. «Los adolescentes tienen que aprender una cultura en la que los micromachismos no resulten graciosos».