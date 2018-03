Las oposiciones de laborales en Extremadura llegan a su fin más de cuatro años después

El 27 de diciembre de 2013 se convocaron más de 300 plazas de personal laboral de la Junta de Extremadura y el próximo 12 y 13 de marzo los aspirantes que superaron aquel concurso oposición elegirán sus plazas. Más de cuatro años después, 50 meses en concreto, este proceso de oposiciones llega a su fin.

Son educadores, fisioterapeutas, enfermeros, técnicos de educación infantil, encargados, controladores pecuarios, auxiliares de enfermería, cocineros, mecánicos, oficiales conductores y de mantenimiento, ordenanzas, ayudantes de cocina, peones de lucha contra incendios,.... que la próxima semana pondrán punto y final a cuatro años de dudas y espera, que les llevó incluso a recoger firmas para pedir celeridad.

Según las resoluciones del DOE publicadas el pasado miércoles, los aspirantes que superaron los respectivos procesos de selección tendrán que acudir los días 12 y 13 (en función de la categoría) a un acto público en la Escuela de Administración Pública de Mérida, donde deberán decidir la vacante que ocupan del listado publicado en la misma resolución. La elección se hará en función de la puntuación final del concurso oposición y aquellos que no acudan a dicho acto y no cuenten tampoco con un representante autorizado, no tendrán opción a elegir el destino y ocuparán alguna de las plazas vacantes al finalizar el acto. Será en ese mismo momento cuando los nuevos laborales deberán entregar a la administración el certificado negativo, obligatorio, expedido por el Registro Central de Delincuentes Sexuales de no haber sido condenado por sentencia firme por delitos de ese tipo.

Las oposiciones se convocaron a finales de diciembre del 2013 con un total de 306 plazas fijas (276 libres y 30 para discapacidad). Para optar a ellas fueran admitidas casi 79.0000 personas, sin embargo, apenas 18.000 se presentaron al primer examen que tuvo lugar en el 2016, casi tres años después de convocarse. La demora en la celebración de las pruebas ha sido crucial.

CONFLICTO JUDICIAL / Estas oposiciones fueron recurridas ante la Justicia, lo que mantuvo el proceso paralizado varios meses. El sindicato CCOO presentó un recurso porque la convocatoria de turno libre debía venir precedida por el turno de ascenso (promoción interna). Ante esto, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dio la razón al sindicato y obligó a convocar primero el turno de ascenso, pero en esos momentos la convocatoria ya estaba en la calle y contaba con más de 80.000 inscripciones.

La Junta recurrió, pero en el 2016 decidió no esperar y convocó la promoción interna para desbloquear el proceso selectivo. Así, los primeros exámenes se celebraron en octubre de 2016 y la próxima semana se pone punto y final. Tras la elección de las plazas, el nuevo personal laboral fijo de la Administración extremeña tendrá un periodo de un mes en pruebas.