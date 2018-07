Osuna exige a la Junta que cumpla con los compromisos adquiridos y habla de "animadversión" con Mérida

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, planta cara a la Junta de Extremadura gobernada por su partido, el PSOE. Tras dar a conocer su descontento porque el Gobierno regional no haya reconocido el Carnaval Romano como Fiesta de Interés Turístico Regional, el primer edil ha exigido a la Junta, encabezada por el presidente socialista Guillermo Fernández Vara, que cumpla con los compromisos electorales adquiridos con la ciudad hace tres años.

A pesar de que reconoce que la escasez de inversiones en Mérida puede responder a la “falta de capacidad presupuestaria” del ejecutivo autonómico, Osuna ha criticado que de todos los compromisos que la Junta tenía con Mérida “ha cumplido muy pocos, por no decir ninguno”. Entre ellos, el primer edil ha destacado el Teatro-cine María Luisa, ya que la Junta acordó devolver 400.000 euros; la rehabilitación del Mercado de Calatrava; inversiones en infraestructuras deportivas o la integración del conservatorio de música.

“No vale dejarse llevar por algún tipo de animadversión que yo creo que existe en este caso”, ha manifestado el primer edil. En esta línea, Osuna advierte que “si alguien lo puede hacer mejor, solo tiene que dar una llamada de teléfono”, al considerar que “lo que no se puede es aguantar con una situación que es insostenible para la ciudad”. “Nuestro gobierno es regionalista, no localista, pero no podemos estar callados”, puntualizó. Asimismo, Osuna aseguró que la Junta solo multa al ayuntamiento por conceptos como el de reciclaje reclamando 100.000 euros, cuando considera que muchos municipios incumplen en esta materia.