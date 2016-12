Pablo Iglesias usa un mensaje de la abuela extremeña de Podemos para pedir perdón a la militancia

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha decidido este miércoles pedir "perdón" a los militantes y a las bases por la guerra fratricida que se ha desatado en el partido morado. "Perdonadme por haceros pasar esta vergüenza", señala en un video colgado en Twitter en respuesta al mensaje que le ha enviado Teresa Torres, la llamada "abuela de Podemos" de Extremadura, concretamente de Jarandilla de la Vera, quejándose de la pugna entre entre él y el secretario político, Íñigo Errejón.

Ante este reproche, donde la extremeña dice que hay cosas más importantes que los personalismos y la peleas por estar en primera línea, iglesias explica en el video que ha decidido escribir una carta "a todos los inscritos e inscritas", que lee a continuación. En la misiva admite que los dirigentes de Podemos están "avergonzando" a las bases "tirándose los trastos a la cabeza". "No siempre hemos sabido distinguir la pluralidad y el debate interno de las lógicas de las familias que buscan cuotas de poder", reflexiona. Su petición de paz contrasta con la la nueva acusación que sus filas lanzaron este martes contra Errejón, a quien ahora acusan de "hostigamiento".



La última crisis en Podemos estalló el pasado viernes, cuando el equipo pablista en Madrid, capitaneado por Ramón Espinar, decidió fulminar a José Manuel López en la portavocía de la Asamblea madrileña. Ahora, Iglesias reconoce que él "también se ha equivocado", pero no habla de sus decisiones, sino de haber cometido "el error" de contestar públicamente a los "compañeros" que discrepaban de su estrategia. Errejón también criticó en las redes sociales la destitución en Madrid de su afín, lo que desencadenó por parte de los dirigentes 'pablistas' una campaña en Twitter bajo el 'hashtag' #ÍñigoAsíNo, que ha aumentado el nivel de tensión entre ambas corrientes en plena navidad.

LA "TORPEZA" QUE SE HA VUELTO "EN CONTRA"

Iglesias pide a su entorno y también a la familia rival -en concreto se refiere a los que son "portavoces e intervienen con regularidad" en los medios- que "se contengan" y dejen de "hablar" de ellos mismos y sus diferencias puesto que los militantes perciben que han dejado de preocuparse de los problemas de la gente.

El secretario general considera que todavía hay tiempo "de parar latorpeza" que "se ha vuelto en su contra", en referencia a que está dando alas a sus adversarios políticos, y se compromete a "intentarlo". "Aún podemos rectificar, estamos a tiempo de hacerlo bien", termina la carta.

Miguel Urban, líder de la corriente anticapitalista en Podemos, ha mostrado en Twitter su respaldo a la iniciativa de Iglesias con la siguiente frase:

Los anticapitalistas aseguran que no han coordinado esta campaña con Iglesias y que, al verla, han decidido apoyarla no para dar respaldo al secretario general, sino para apaciguar la tensión. Urbán entiende que la unidad no implica que no se puedan explicitar las discrepancias y que no puede pedirse uniformidad, pero entiende que la batalla interna no puede continuar porque es perjudicial para todo el proyecto.