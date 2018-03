El paros en la educación extremeña serán en las dos últimas horas

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

El artículo no hace más que ahondar en el esperpento informativo de la Consejería de Educación con respecto a este tema. Hay dos convocatorias de huelga diferentes: una de de 2 horas de (convocada por UGT-CCOO) y otra de jornada completa (convocada por CNT,CGT, Sindicados de Estudiantes, etc). Las trabajadoras y alumnas pueden sumarse(o no) a la convocatoria que estimen oportuno. El desastre de comunicación de la Consejería y de los medios solo puede deberse a dos motivos: desidia o sabotaje.