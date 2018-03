Pensionistas extremeños reclaman la revalorización de las pensiones y un sistema "viable y sostenible"

Los trabajadores españoles, mediante cuotas finalistas, habiamos acumulado ingentes catidades de dinero,que estaban invertidas en propiedades mobiliarias, inmobiliarias, fincas, solares, titulos de la deuda del Estado, etc. etc. etc. etc., y que hubiera servido para asegurar las pensiones de mas de una generacion. Esto existia cuando FG, Boyer y sus mariachis accedieron al poder en 1982, cuando salieron de él todos esos dineros habian desaparecido. Claro los sindicatos no dijeron nada.