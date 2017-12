Piden que los alumnos del máster de profesor puedan opositar en el 2018

Alba Buenavida estudió un ciclo superior de Técnica en Estética Integral y Bienestar y quiere dedicarse a la docencia. El pasado septiembre empezó en la Universidad de Extremadura el curso de formación pedagógica necesario para poder presentarse a las oposiciones de Educación y convertirse así en profesora de Formación Profesional. «Es lo que siempre he querido», cuenta esta joven de Aceuchal. Sin embargo, este curso no termina hasta junio y sin el título no podrá inscribirse para participar en las próximas oposiciones que se convocarán entre marzo y abril. «Es muy injusto y decepcionante», opina. «¿Cuántos años tendremos que esperar ahora? ¿Hasta cuándo no volverá a haber oposiciones de mi especialidad? Es una pena que nos tengamos que perder esta oportunidad», prosigue.

En la misma situación de Alba se encuentran unos 400 alumnos en Extremadura. Son los más de 300 que actualmente están cursando en la UEx el Máster de Formación del Profesorado de Secundaria más otros 101 estudiantes matriculados en el Curso para la expedición de la Certificación Oficial de Formación Pedagógica y Didáctica equivalente a la exigida en el artículo 100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de Educación, conocido como COFPE por sus siglas. El máster está destinado a aquellos que tienen una titulación universitaria mientras que el COFPE habilita para el acceso a la profesión docente a los titulados superiores de FP.

En ambos casos, los que actualmente estén en formación no tendrán opción de participar en las próximas oposiciones, para las que hay una oferta histórica de 1.267 plazas de 65 especialidades de Secundaria, FP y otros cuerpos. Ni tampoco podrán incribirse por primera vez en las listas de interinos, ya que hasta ahora es necesario disponer del título de dicha formación pedagógica.

Por eso, para evitar llegar a esta situación, el sindicato ANPE va a exigir hoy a la administración, en la Mesa Sectorial de Educación, que permita que estos alumnos pendientes de la capacitación pedagógica puedan ingresar en las listas de interinos de la región con una certificación que expida la universidad extremeña.

Recuerda que la formación se les debería exigir a la hora de impartir docencia, es decir, que hasta el 1 de septiembre no sería necesario que demostraran que tienen dicha formación superada. Y para esa fecha, los alumnos ya contaría con el título sin problema. «Debemos beneficiar a aquellos extremeños que voluntariamente han decidido por vocación y no precisamente sin esfuerzo económico, dedicarse a la enseñanza», señala ANPE. El sindicato considera que al ser las listas de interinos de ámbito regional, la consejería podría habilitar esta medida como en su día se permitió para la impartición de enseñanza bilingüe, requiriendo a los aspirantes estar en disposición de la formación requerida, sin exigirla en el momento de la inscripción.

Desde la Universidad de Extremadura apoyan la reivindicación. Víctor López, el director del COFPE, que se imparte únicamente desde la Facultad de Formación del Profesorado de Cáceres aunque la enseñanza teórica es virtual, señala que lo lógico es facilitar medidas que permitan a los actuales alumnos de este curso poder presentarse a las oposiciones previstas en el ámbito de la Formación Profesional. «La mejor opción pasaría por llevar a cabo los procesos selectivos en fechas distintas a las de finalización del curso académico –junio o julio–, ya que posibilita que los alumnos que hayan superado la formación ya tengan su título», señala López. De esta forma, apunta que también se pueden constituir listas de espera «más sólidas».

ACREDITACIÓN / Si se mantiene la fecha de las pruebas, la dirección del COFPE apoyaría otras medidas que faciliten la partipación de estos alumnos. «No existen problemas para acreditar la realización efectiva y el estado de seguimiento de los alumnos en el momento que se necesitara, con el fin de no impedir su posible participación en las oposiciones», precisa el profesor López.

Desde la Consejería de Educación explican a este diario que aún no se ha comenzado con la redacción de la orden de convocatoria de las próximas oposiciones docentes, pero recuerdan que «generalmente las convocatorias de procesos selectivos siempre establecen que los aspirantes deben tener la titulación requerida en la fecha de la convocatoria».

Por eso desde ANPE insistirán hoy en la Mesa Sectorial en esta demanda. «Volveremos a pedir que no se vete la opción a estos alumnos de incorporarse al mercado laboral y permita tanto en la convocatoria para ingreso y actualización en lista de espera como en la convocatoria de concurso oposición que solo sea necesario ‘estar en disposición’ del máster acreditativo, debidamente certificado y acreditado, o en su defecto que el requisito sea necesario a partir del 1 de septiembre de 2018», señala el sindicato. Mientras, los alumnos planean movilizarse.