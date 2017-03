«Pienso: es una valiente, pero qué injusto»

De ella aprendió, dice, que a las mujeres luchadoras siempre les toca mirar al frente. Y que cuantos más obstáculos haya, mayor fuerza hay que sacar de las tripas para tirar hacia adelante. Su abuela fue una de esas heroínas que abrieron camino en su época, pero le tocó pagar un precio muy alto. Durante 25 años fue víctima de malos tratos en un tiempo en el que mirar hacia otro lado estaba a la orden del día. Una Nochevieja, después de que la ambulancia se la tuviera que llevar tras una paliza, se marchó de casa. A pesar de las dificultades, logró sobreponerse y sacar adelante a sus diez hijos. Venció el analfabetismo y se puso a trabajar. Ahora sigue escribiendo poesía, haciendo teatro y colaborando en las actividades culturales del pueblo donde reside, Calzadilla de los Barros, a través de la asociación Ágora.

Ella es Felisa Pérez Fonseca, que acaba de cumplir 76 años y suma ya 18 nietos. Con la mayor de ellas, Laura Conejo Granero, de 33, mantiene una relación especial en la que la admiración es mutua. Ambas analizan el papel de la mujer en la sociedad de antes y la de ahora y ponen el foco en la lucha y la desigualdad. Las dos coinciden en que la violencia machista y la falta de trabajo «para tener independencia y poder tomar tus decisiones» son los principales problemas a los que hay que enfrentarse.

Laura no puede evitar emocionarse cada vez que recuerda la vida que ha tenido Felisa. Es tan grande la herida que el maltrato dejó en su familia que ella ni siquiera habla con su madre ni con su abuela de lo que pasó: «¿Qué le voy a preguntar? ¿Que por qué le pegaba? ¿Que por qué aguantaba? Hace mucho daño y es algo que ya ha pasado».

En ella viven sentimientos encontrados que, sabe, son difíciles de explicar y de entender: «Porque mi abuela es mi mayor lección de vida. Pero nunca me habló mal de mi abuelo (ya murió) y yo con él también tenía buena relación, lo quería. Yo sé lo que pasó pero no lo viví», expresa.

«Él fue el novio perfecto hasta que se casaron -continua- pero es cierto que era el caprichoso y el consentido de la familia, todo lo que quería lo conseguía». Y pretendió que así siguiera siendo. «Pero yo veo ahora cómo se educa a los hijos y no hemos aprendido mucho: se les da todo lo que piden...», reflexiona.

LA CARGA FAMILIAR / En cuanto a la desigualdades que todavía existen en «una sociedad que nos creemos que es moderna», asegura que lo que más le indigna es que la carga familiar, el cuidado de los hijos, sigue siendo responsabilidad de las mujeres. «Como cobramos menos, a la hora de tener que renunciar a un trabajo, se opta por dejar el sueldo más bajo. De ahí no salimos».

«Y lo principal -prosigue- es que tengamos independencia económica para no tener que aguantar ninguna situación».

«Yo salí adelante gracias a que mi hermana me ayudó. Luego me puse a trabajar. Fue duro, pero empecé a ser feliz. Porque yo no vivía, yo habitaba, como los animales. Era una esclava. Me pegaba a mí y le pegaba a mis hijas. Y yo lo que hacía era tapar y tapar. Es cierto que como soltero era el mejor hombre del mundo, pero luego se convirtió en el peor», expresa Felisa. Dice que a sus hijos ha querido siempre transmitirles que si una pareja no funciona, lo mejor es que haya separación. Afortunadamente, asegura, la violencia machista no ha vuelto a estar presente en su familia.

«Cuando me entero de que matan a otra mujer no quiero ni ver la televisión, es que no entiendo por qué tiene que seguir pasando. Es cierto que hemos avanzado y ahora que se mira menos hacia otro lado, pero no es suficiente. Cuando me pasó a mí, todo el mundo lo sabía, pero nadie se quiso meter porque les daba miedo».

Esta luchadora tiene claro que son necesarias jornadas como la de ayer, el Día Internacional de la Mujer, porque continúa habiendo demasiada desigualdad. «¿Porque no pueden cobrar lo mismo un hombre y una mujer? ¿Porque no pueden desempeñar el mismo cargo? Seguimos viviendo en una cultura machista y la violencia es el último paso», se plantea esta abuela que, afirma, tiene aún fuerzas para comerse la vida.

Para su nieta es, sin duda, un ejemplo de supervivencia, aunque Laura no puede evitar el pellizco en el estómago y las lágrimas al hablar de ella: «Cuando la miro, pienso: qué valiente, pero qué injusto fue lo que tuvo que vivir».