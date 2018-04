Píriz defiende a la universidad de los ataques «espurios» por un «accidente»

La Universidad de Extremadura no está exenta de este tipo de amiguismos y de títulos regalados amén de alguno que otro falsificado y que aún está pendiente de sentencia judicial y desde el mismo equipo de gobierno de la Universidad. Ya está bien de perfiles específicos para personas con nombres y apellidos que van a puestos de docentes sin posible competencia de fuera de la propia Universidad y sobre todo está bien de rellenos en titulaciones con profesores incompetentes que hay que colocar en algún lado y que saben de la materia que imparten lo mismo que yo de metafísica. No digamos con los de idiomas que no dominan el idioma ni de lejos. Algún cargo me dijo alguna vez al protestar por un profesor incompetente que eso era como comprarte un piso con una columna en el salón que siempre va a molestar pero que no la puedes quitar. En fin...cada cuál que saque sus propias conclusiones.