La pirotecnia, fuera del bolsillo

«Ser prudentes y no poner en juego nuestra seguridad ni la de los demás». Con este objetivo, la Unión de Consumidores de Extremadura ha realizado una serie de recomendaciones con motivo del uso de artículos pirotécnicos durante estas fiestas de Navidad, respecto de los que aconseja no comprarlos en tiendas «poco fiables», y no guardarlos en los bolsillos ni en la ropa, ya que «pueden producir graves quemaduras».

Unas recomendaciones que la UCE realiza a través de una nota de prensa, en la que explica que a la hora de utilizar estos artículos de pirotecnia «siempre es necesario tomar ciertas precauciones para su uso y lanzamiento, ya que de lo contrario pueden resultar muy peligrosos», y de hecho, apunta que «muchos de los accidentes que se producen, están relacionados con una mala manipulación o imprudencia por parte de los usuarios».

La UCE recomienda encender los fuegos artificiales «en una zona en la que no haya riesgo de dañar a nadie, ni que nada prenda fuego». También considera «indispensable» que los niños «sean supervisados por un adulto y manipulen los productos pirotécnicos de forma adecuada», tras lo que recuerda que los menores de 12 años «no deberían manipular ningún tipo de artículos pirotécnicos».

En este sentido, la UCE recomienda evitar comprar artículos de pirotecnia en tiendas «poco fiables», ya que «no suelen contar con personal cualificado que explique su uso y las medidas de seguridad», ni transportarlos en los bolsillos.