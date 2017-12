Plantean cerrar otra veintena de aulas de Infantil y Primaria en la provincia pacense

La Delegación Provincial de Educación propuso ayer en una reunión con los sindicatos suprimir más de una veintena de aulas de Infantil y Primaria el próximo curso en los colegios públicos de la provincia de Badajoz. Estas hay que añadirlas a las 33 unidades docentes que el lunes se propusieron cerrar también en la provincia de Cáceres, tras la reunión celebrada en la Delegación Provincial de Educación con las centrales sindicales.

Sumadas ambas, la inspección educativa plantea eliminar en conjunto más de 50 clases en los colegios de la comunidad el próximo curso esclar 2018-2019, aunque esto es de momento solo una propuesta incial de arreglo escolar, como se denomina a este proceso de planificación educativa en función de las necesidades de escolarización que se contemplan en Extremadura de cara al próximo año escolar.

Tras estas reuniones, no será hasta principios del próximo mes de enero cuando los sindicatos y la Consejería de Educación vuelvan a reunirse en una mesa sectorial para negociar las plantillas docentes orgánicas de todos los centros públicos en base a las unidades planteadas para el próximo curso, no solo en Infantil y Primaria, sino también en el resto de enseñanzas.

Entre las razones que las distintas inspecciones educativas provinciales esgrimen en su propuesta de arreglo escolar, está la caída de las matrículas, y por tanto de alumnos en edad escolar en Extremadura, motivada principalmente por el problema demográfico que sufre la comunidad y que se agrava con los años por la falta de nacimientos y la emigración.

Aún así, la inspección educativa parace que está siendo sensible a las necesidades de las zonas rurales especialmente manteniendo aulas que no se aproximan ni siquiera a las ratios máximas de 25 estudiantes por unidad. Esto ocurre sobre todo en la provincia de Cáceres, mientras en Badajoz se realizan también agrupaciones de aulas que no llegan a las ratios fijadas.

Cabe recordar que para el curso actual, la consejería propuso una reducción de 37 unidades docentes en Infantil y Primaria, un número que ahora se supera para el próximo curso, al menos en esta fase inicial de negociación.