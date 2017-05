La población menor de 35 años en Extremadura cae en más de 10.000 personas

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

En esos números no están contabilizados los jóvenes que trabajan fuera de Extremadura y que continúan empadronados aquí. Como no se pongan las pilas para atraer industrias, en pocos años aquí no queda nadie.