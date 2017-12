Podemos afea a Vara que ponga la «alfombra roja» a las multinacionales

Los podemitas prefieren que a las posibles empresas que quieran venir (no se enteran que no lo tienen decidido) se les ponga palos en las ruedas y algunas que otras trampas para que no se cree empleo en estas tierras y si es posible que se le escupa a la cara por su atrevimiento. Quieren un pueblo de pobres y con facilidades para su manejo (muy parecido a la derechona). El pan que les venga del cielo. Por favor señores de la gorrina, si no quieren empujar al menos no estorben. Ustedes tienen los garbancinos asegurados cada fin de mes, pero muchos trabajadores se marchan de estas tierras para trabajar donde “ponen alfombras” a las industrias donde se instalan. Ese es el futuro que desean?