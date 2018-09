Podemos exige una rectificación a Ábalos por sus palabras sobre el tren digno

Podemos Extremadura ha exigido hoy una "rectificación pública e inmediata" al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que ahora ya no entiende lo del tren digno que reclama la región.

"Lo del tren digno no lo entiendo, porque o es digno o no es tren; vaya, a estas alturas no creo que haya que apellidarse al tren", ha manifestado el ministro en Madrid.

Ábalos ha hecho estas declaraciones en el Fórum de la Nueva Economía, a pregunta de los periodistas sobre la manifestación convocada para el sábado en Madrid por la plataforma ciudadana Milana Bonita.

La diputada Jara Romero ha criticado que el 26 de julio, en una entrevista, el ministro mostrara su "compromiso con el tren digno" y ahora, después del verano, "no comprenda qué es".

A su juicio, esas afirmaciones demuestran que el responsable de Fomento no se ha montado nunca en uno de los trenes que circula por la región "porque entonces sabría lo que es digno y lo que no".

La parlamentaria de la formación morada ha considerado que esas manifestaciones son un "insulto" para los extremeños que sufren diariamente "trenes que salen ardiendo, las averías, retrasos e incidencias que, día sí y día también, se producen en la red ferroviaria.

"Solo durante los meses de julio y agosto se han producido más de cien incidencias", ha subrayado.

En su opinión, el responsable de Fomento debería estar poniendo todo su empeño en cumplir los plazos acordados para el tren de Extremadura y en ejecutar todo el dinero presupuestado para ello, ya que el año pasado se dejaron de gastar cuatro de cada seis euros consignados.

Romero también ha abogado por sustituir de forma urgente, y no de manera progresiva, las locomotoras de la serie 598, que son las que más averías registran, en vez de publicitar "ocurrencias" como la de instalar láminas de control solar en los trenes para combatir el calor.

Por último, ha animado a todos los extremeños a secundar la movilización que Milana Bonita ha convocado.