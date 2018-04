Podemos Extremadura pide el cese del consejero de Sanidad

El secretario general de Podemos Extremadura, Álvaro Jaén, ha vuelto a pedir hoy el cese del consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, así como un "golpe de timón" y un "cambio de rumbo urgente" en la gestión sanitaria de Extremadura para luchar contra las listas de espera.

Álvaro Jaén ha hecho estas declaraciones a los medios tras mantener una reunión con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, para tratar el "deterioro" y el proceso de "privatización" que, a su juicio, sufre la sanidad pública en la región.

Tras criticar que Vara considere que las listas de espera no se pueden erradicar en su totalidad, Jaén ha lamentado que alguien que está gobernando "no crea en la capacidad que tiene para transformar las cosas".

En ese sentido, el líder de Podemos ha vuelto a plantear algunas medidas que podrían permitir a la Junta conseguir fondos para el sostenimiento de una sanidad pública de calidad, como la equiparación a la medida española en gasto farmacéutico por receta, lo que permitiría obtener 50 millones de euros adicionales para contratar más médicos y luchar contra las listas de espera.

A preguntas de los periodistas sobre la segunda reprobación presentada por el PP contra a Vergeles, Álvaro Jaén ha dicho que "nadie entiende todavía hoy siga siendo consejero de Sanidad", por lo que hoy han vuelto a plantearle a Vara su cese.

El dirigente regional de la formación morada ha reconocido su pesimismo tras la reunión con el presidente de la Junta, "sencillamente porque nos ha transmitido que le falta creer en lo público" y así "es muy complicado que se pueda avanzar".

Ha lamentado también que el PSOE vea como una estrategia electoral las críticas de Podemos a la gestión sanitaria y ha dicho que se equivocan quienes hacen esta lectura, pues la realidad es que 55.000 personas están en listas de espera para ser atendidos por un especialista y 22.000 para ser operadas.

Por otra parte, Jaén ha indicado que el acuerdo presupuestario que la Junta alcanzó con Podemos "tiene que cumplirse a rajatabla", por lo que se celebrarán encuentros más adelante para velar por su cumplimiento, además de advertir de que estarán "muy pendientes de ello, de las mesas técnicas, hasta el último día".

"Creo que con cumplir con lo que tienen firmado con nosotros, esos 30 puntos de aquí a un año, sería más que suficiente, pero van con retraso y parece que pesa mucho el ancla que tienen de tiempos pasados", ha dicho.

Jaén ha recordado que la negociación "fue muy dura"; que Podemos fue "muy generoso" y, por tanto, "no hay razón alguna para no cumplir, porque no planteamos utopías, sino sencillamente revertir modelos de gestión contando con nuestros propios recursos" y no con "quimeras económicas".

También ha culpado al PP de estar "desubicado" y de "no saber qué hacer para llamar la atención", ya que el modelo de gestión de los populares "es igual o peor" que el de los socialistas, pues "aplican más recortes que les mandan desde fuera".

A preguntas de los medios, Álvaro Jaén ha considerado que el Consejo de Estado "ha vapuleado bastante" la Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio (LEGIO), denominada por Podemos como la "Ley de Casinos", al considerar como un "auténtico atropello" la expropiación de viviendas habituales y otros puntos en materia medioambiental.