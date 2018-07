Podemos no asiste a la reunión del Pacto por el Ferrocarril de Extremadura

Podemos no ha asistido hoy finalmente a la reunión del Pacto por el Ferrocarril en Extremadura, como había anunciado si no se daba entrada en él a las plataformas ciudadanas que reivindican la mejora de este transporte.

A la reunión, que se ha celebrado en Mérida, han asistido el jefe del Ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara, el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, y los titulares de Renfe y Adif, Isaías Táboas e Isabel Pardo de Vera, respectivamente, entre otros.

El secretario regional de Podemos, Álvaro Jaén, ha indicado hoy que siguen a la espera de la respuesta de la Junta de Extremadura al escrito que remitió su formación para que se incluya en el pacto a la sociedad civil.

Jaén ha reiterado que hasta que no entre las plataformas no volverán a acudir a las reuniones del pacto.

A su juicio, "ha dejado de ser social, si es que algún día lo fue", y está abocado a una "vía muerta".

La exclusión sistemática de la sociedad civil pone de manifiesto, según Jaén, que lo importante para la Junta no era aglutinar fuerzas para conseguir el tren que necesita Extremadura, sino sacar "rédito político" al pacto.

La consecución de esta reivindicación histórica de Extremadura debe ser "desde la unidad y desde abajo y no excluyendo a nadie", ha subrayado el líder de Podemos.

En su opinión, "el delito que han cometido estas plataformas es no llevar el carné de ningún partido en el bolsillo y eso la Junta no se lo perdona".

Por otro lado, ha denunciado las 300 incidencias que ha registrado el ferrocarril extremeño este año y que siga funcionando la locomotora 598, que es un "desastre".

Jaén ha señalado que los técnicos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) aseguran que los plazos no se van a cumplir, "al contrario de lo que dice Vara", y que cuatro de cada diez euros no se ejecuta, luego no es un problema de dinero sino de voluntad política, ha precisado.