Podemos vaticina tras la conferencia de presidentes más recortes sociales en Extremadura

El secretario general de Podemos de Extremadura, Álvaro Jaén, ha dicho hoy sobre la última conferencia de presidentes de comunidades autonómas que habrá más recortes en los servicios sociales de la región y que vía impuestos indirectos "van a pagar los de siempre, los que peor lo pasan".

Jaén ha explicado que las políticas de austeridad del Ejecutivo central "no funcionan" y que los extremeños son quienes soportan unas de las presiones fiscales más altas del país.

En concreto, se ha referido al hecho de que el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, y los presidentes autonómicos hayan coincidido en la apuesta por reforzar el Estado de bienestar mediante un nuevo modelo de financiación que, no obstante, debe tener en cuenta que la recaudación es aún menor que la de antes de la crisis.

Tras esto, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado hoy que la conferencia fue "una buena experiencia" de la que todos salieron con la sensación de que "se iniciaba un nuevo tiempo" y ha considerado que el futuro hay que construirlo sobre la base del diálogo.

Jaén ha señalado que "aunque diga el refrán lo contrario, una imagen vale menos que mil palabras y reuniones como las de ayer evidencian, por desgracia, que están pensando en que van a pensar que algún día van a hacer algo".

En este sentido, el dirigente de la formación morada ha subrayado que "no hay hechos concretos" y que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y las políticas del austeridad de Rajoy "no están funcionando" y que hay un problema demográfico para el que no se ofrecen soluciones a largo plazo.

Otro obstáculo es que no se plantea la reforma la reforma de la Constitución Española y que "siguen anclados en las mismas lógicas que no nos llevan a ninguna parte buena".

Sobre todo, ha señalado Jaén, es que las previsiones presupuestarias y en general económicas del Gobierno suponen para Extremadura más recortes aunque sea "humanamente imposible recortar".

No obstante, ha añadido, se van a producir "vía impuestos indirectos" en áreas sociales como la sanidad y la educación.

"Van a pagar los de siempre, los que peor lo pasan", ha concluido Jaén.