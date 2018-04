Polémica por la caza en el cole

Ni la caza del zorro está prohibida en Inglaterra ni los cazadores los persiguen para confeccionar abrigos. «No, los cazadores no vamos matando a los zorros para hacer después abrigos. El zorro se mata como una medida imprescindible de gestión cinegética», matizaba ayer el presidente de la Federación Extremeña de Caza, José María Gallardo, tras la polémica por la reclamación dirigida por el colectivo a la editorial Algaida para que retire una referencia a la caza del zorro en un libro de texto de Educación Infantil. Algaida ha confirmado a este diario que «se suprimirán» en el libro del próximo curso las afirmaciones que han molestado a los cazadores extremeños.

Un padre de un alumno de Talarrubias fue quien puso en conocimiento de la Federación hace poco más de una semana las afirmaciones que recogía el texto de la unidad temática Los Zorros, del proyecto del tercer curso de Educación Infantil Pompas de Jabón de Algaida, dirigido a niños de cinco años. Según se recoge en el libro, los zorros «son perseguidos por cazadores que buscan su piel para confeccionar abrigos» y «afortunadamente» en algunos países como Inglaterra «está prohibida» esta actividad.

«Las dos cuestiones son falsas y además trasladan a niños de cinco años una imagen que denigra a la caza», afirmaba ayer Gallardo.

La reacción de la federación fue inmediata y la respuesta de la editorial tampoco se ha hecho esperar. Fue hace algo menos de una semana cuando se trasladó la reivindicación a la editorial y ayer ya habían adoptado una decisión sobre el contenido de este libro, que tiene información del año pasado.

No es un error

«Vamos a suprimirlo para no perjudicar a nadie», afirmaban ayer desde Algaida, aunque matizando que la medida no implica «reconocimiento de error», sino que simplemente se ha adoptado «para no causar ningún perjuicio como nos indicaba la federación», añaden. La revisión se llevará a cabo en el material didáctico que se publicará para el próximo curso escolar.

Junto a todo esto, la Consejería de Educación, a quien también se dirigió la Federación Extremeña de Caza, va a solicitar por escrito al Ministerio que, «dentro de sus competencias, revise los contenidos de la editorial en entredicho». Y también «se va a hacer una serie de recomendaciones a los centros educativos» para que lo tengan en cuenta a la hora de seleccionar los libros de textos que eligen «para que no expongan nunca contenidos sesgados o parciales».