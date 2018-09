El PP y Asaja critican la falta de compromiso del ministro Planas

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, aseguró ayer que el ministro de Agricultura, Luis Planas, en su visita del jueves a Mérida, «hizo honor a su apellido con una comparecencia plana», en la que no ofreció «ni un euro, ni una medida» para los agricultores y ganaderos extremeños. A su juicio, el ministro no mostró un compromiso real con los trabajadores del campo extremeño, no se acordó del problema de la tuberculosis y no mencionó «ni un céntimo de euro para los regadíos».

En este sentido, indicó que de los 25 millones de euros previstos para regadíos en la región, el presidente extremeño solo ha invertido uno, ya que el pasado miércoles hubo «una modificación de créditos para reducir los tres millones que destinó anteriormente a un millón».

Las críticas llegaron ayer también desde la organización agraria Apag Extremadura Asaja, para quien la visita del ministro «pasó sin pena ni gloria». A su juicio, «el mucho ruido y pocas nueces de la Junta y del Ministerio debe dejarse a un lado para empezar a actuar, dando por fin viabilidad a este proyecto de tal envergadura», y lamentó que la reunión entre Vara y Planas no abordara los problemas del campo extremeño.