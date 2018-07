El PP no presenta enmiendas parciales a la ley de grandes instalaciones de ocio de Extremadura

El Grupo Parlamentario Popular no presentará ninguna enmienda parcial a la Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio (LEGIO) tras el "demoledor" dictamen del Consejo de Estado que reduce a su "mínima expresión" esta norma, la cual resulta "incoherente", "sin sentido" y con "tremendas lagunas".

El portavoz de Economía e Infraestructuras de dicho grupo, Víctor del Moral, ha argumentado que el PP no presentará ninguna enmienda parcial a la ley -cuyo plazo finaliza hoy a las 14.00 horas- porque es "lo más sensato, responsable y la mejor forma de mantener la lealtad a los extremeños".

Ha recordado que desde el primer momento la principal exigencia del PP ha sido garantizar la seguridad jurídica de la ley para evitar los "tropiezos" cometidos en otras leyes, que han tenido "un efecto devastador para la credibilidad de la Junta".

Por ello, insistían en la necesidad de contar con un informe del Consejo de Estado sobre la totalidad de la norma pero, ha criticado, la Junta se ha limitado a solicitar "un dictamen parcial" en relación a "si se invadían competencias del Estado".

Así, hay una parte "muy importante" de la ley que no está dictaminada por el Consejo de Estado, con lo que, según Del Moral, "difícilmente se puede enmendar" y además es "tan serio" el impacto que el dictamen de este órgano tiene sobre la LEGIO que "prácticamente desvirtúa la ley que está sobre la mesa".

Dado que el PSOE presentará enmiendas en relación a la parte informada por el Consejo de Estado, Del Moral entiende que no tiene "ningún sentido" que lo haga su partido que, no obstante, ha trasladado sus aportaciones directamente a los socialistas por si tienen a bien incluirlas.

Unas propuestas que pasan por "rebajar el requisito de 1.000 hectáreas" y por aumentar del "2 % al 5 %", porcentaje que prevé la Ley de Contratos Públicos, la fianza del promotor como "garantía para los extremeños por si el proyecto queda a medio camino".

Ha insistido en que el informe del Consejo sobre la ley es "demoledor" quedando reducida a lo mínimo, a una "rebaja de impuestos" y facilidades para "expropiación", y "fulminando" la parte de "agilidad" en los procedimientos "ambientales y urbanísticos" que deben someterse a "las leyes básicas del Estado".

El portavoz de Economía del PP ha añadido que ojalá pudiera decir que la norma es la "panacea", como "sostiene la Junta", porque la realidad es que tiene "defectos demasiado grandes" como para intentar remediarlos vía enmiendas.

"No queremos hacer un engaño colectivo", ha añadido Víctor Del Moral, quien ha precisado que comparten el objetivo de la misma: favorecer "las inversiones, el empleo privado, para que la gente deje de emigrar", pero cree que esto no se va a conseguir con esta "chapuza" de ley, que "no cumplirá las expectativas" generadas.

En esta línea, ha recordado que "el único promotor conocido ha abandonado porque dice que no se dan las condiciones" para instalarse en la región, y ha criticado que por parte de la Junta esté habiendo "mucho ruido y pocas nueces".