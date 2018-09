PP y Podemos dudan que la UME ataje el problema del camalote en el Guadiana

Los grupos parlamentarios del PP y de Podemos en la Asamblea regional manifestaron ayer sus dudas acerca de que la Unidad Militar de Emergencias (UME) resuelva el problema de la proliferación del camalote en el río Guadiana, mientras que el del PSOE subrayó el esfuerzo y el compromiso del Gobierno para atajar «una situación de emergencia». Así lo señalaron los portavoces del PSOE, el PP y Podemos al hecho de que los ministerios de Defensa y de Transición Ecológica, y la Junta desarrollen una estrategia conjunta para erradicar el camalote que incluye la participación de la UME en las labores de limpieza y extinción de esa planta invasora.

El portavoz socialista, Valentín García, afirmó que el presidente regional del PP y ex presidente extremeño, José Antonio Monago, «mintió a los extremeños al decir que la UME no podía actuar contra el camalote», tras lo que ha preguntado que «¿qué dirá ahora?». Según recoge Efe, la portavoz del PP, Cristina Teniente, afirmó que es una cuestión muy compleja e importante que, a su juicio, la UME no podrá resolver. El portavoz de Podemos, Álvaro Jaén, declaró que la UME es «bienvenida» a la hora de tratar de paliar una situación «gravísima». Por otra parte, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, tambien se muestra «satisfecho» por la participación de la UME.