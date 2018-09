El PP presenta enmienda de totalidad al Proyecto de Ley de Memoria Histórica de Extremadura

Supongo que en esa desmemoria historica incluiran: Los golpes de estado de la izquierda en 1931 y 1936. Las cientos de checas tambien de las izquierdas donde se asesinaba a mansalva. Los incendiarios asi mismo de la izquierda, de todo lo que olia a religion. El pucherazo electoral de 1936. etc. etc. etc. etc.. A que seguir. ¿No seria mejor una ley de la concordia?.