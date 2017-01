Presentan proyectos para la recuperación de la caza menor en Extremadura

Lo que deberían hacer uds. es presentar proyectos para no contaminar nuestros campos con sus cientos de kilos de plomo al año tirados al tun tun; presentar proyectos que para que todos uds. dejaran limpio de cartuchos el campo y no tener que asistir al repugnante espectaculo de pasar por determinados lugares y verlo sembrado de estos restos, Otro proyecto que podrían uds. hacer, señores cazadores, es el del respeto máximo por la vida de esos seres vivos, para la mayoría de las personas con sensibilidad y cultura, y herramientas para uds. que son los perros que usan en sus pantagruelicas jornadas de escopeta. deberían tambien, realizar y ejecutar un proyecto, por el que no se les arrogara el uso privativo de caminos, lugares y accesos sobre el derecho de quienes disfrutamos de la Naturaleza sin dañarla, sin dar un solo tiro, sin hacer ruido, sin disfrutar con la muerte y que cada vez deseamos más irnos a otras comunidades donde la caza está supeditada al derecho de quienes no la quieren, y por tanto van por detras. ¡¡Ya está bien de escopeteros contaminantes y faltones!!