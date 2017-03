El presidente de la Junta plantea que "los ingresos que produce la energía en Madrid se ingresen en Extremadura"

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha planteado hoy, en relación al debate sobre la armonización de impuestos como el de sucesiones en las comunidades autónomas, que "si alguien quiere resolverlo es fácil, que los ingresos que produce la energía en Madrid se ingresen en Extremadura".

Fernández Vara, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios tras la firma de un acuerdo con Telefónica para poner en marcha el proyecto Repensar Extremadura, ha añadido que de este modo se verá "como allí se tendrá que poner el impuesto de sucesiones y nosotros lo podremos quitar, tan sencillo como eso".

El presidente extremeño se ha referido de este modo al debate que abrió en Facebook para que los extremeños se pronunciasen sobre este impuesto, iniciativa que ha calificado como "muy positiva" y ha puesto de manifiesto que la herramienta utilizada "es magnífica" frente a los que lo calificaron de error.

Fernández Vara asegura que este debate denota "que algo se ha hecho mal en la información", ya que en Extremadura la donación entre padres e hijos está prácticamente bonificada casi al cien por cien, no así entre tío y sobrino o por encima de segundo grado.

Por este motivo, cree que es un impuesto que hay que armonizar en el conjunto del país y añade que "cuando se habla de que es más alto que el de Madrid u otras zonas" siempre recuerda que "cuando alguien decidió poner una central nuclear en el corazón del Parque Nacional de Monfragüe lo hizo para darle luz a Madrid".

Ha recordado también que la Central Nuclear de Almaraz genera el 5 por ciento de la producción eléctrica española "y cuando llega a la Comunidad de Madrid, allí es donde produce sus ingresos fiscales vía impuesto eléctrico y vía IVA".

De este modo, ha añadido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, puede bajar el impuesto de sucesiones porque tiene mucha energía por la que cobra, procedente de otro sitio, mientras que Extremadura no lo puede bajar "porque no hay ingreso ninguno".

"Yo voy a defender siempre que la energía no nos pertenece, como el agua o las autovías, pero este discurso no puede romperse en el tema fiscal, no se nos puede estar echando en cara a los demás que tenemos más impuestos porque queremos que la energía se comparta, se produzca en uno sitios y se consuma en otros, que es donde tributa", ha dicho.