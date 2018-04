Primera semana sin casos graves de gripe con hospitalización

Los hospitales extremeños no han notificado esta semana nuevos casos graves hospitalizados con gripe, algo que no ocurría desde principios de diciembre, por lo que la temporada de gripe estacional se da «prácticamente» por finalizada con 201 casos graves hospitalizados y 37 fallecidos. No obstante, el Sistema Centinela de Vigilancia de la Gripe continuará activo hasta el mes de mayo, según informó ayer la Junta de Extremadura.