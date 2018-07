Productores de la región lamentan no estar en el consejo del cava

Los elaboradores y productores extremeños inscritos en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cava lamentaron ayer no haber logrado obtener ninguna representación en su consejo regulador de esta DOP.

Las candidaturas catalanas se han impuesto en estas elecciones, celebradas después de cinco años y donde, por primera vez, se ha votado en tres de los cuatro censos, de explotaciones vitícolas, titulares de bodega y titulares de explotaciones vitícolas.

A estas elecciones concurrían viticultores del Cava, la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña, la Asociación Vinícola Catalana y otras candidaturas de Requena y Extremadura.

APAG Extremadura ASAJA fue la única organización profesional agraria de España que se presentaba a estas elecciones y, por ende, la única de esta región.

Los empresarios elaboradores del cava D.O de Almendralejo lamentaron no haber logrado representación, aunque reconocieron que eran conscientes de que no tenían suficiente número de apoyos para lograrla, tal como afirmó el empresario Marcelino Díaz, uno de los impulsores del cava en Extremadura, un producto que quiere seguir ganando terreno.