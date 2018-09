Protesta de la enseñanza concertada

La enseñanza concertada protestará hoy ante la sede de Asamblea de Extremadura, en Mérida, para mostrar su malestar por las decisiones adoptadas por la Consejería de Educación que, a su juicio, «marginan» a las familias que eligen estos centros para sus hijos.- Con el lema ‘Que nadie recorte tu libertad. No a la discriminación de la concertada’, la protesta está convocada para las 12.00 horas con la presencia de organizaciones sindicales, asociaciones de padres y patronales del sector, según informa la Federación de Enseñanza de USO. También ha confirmado su participación la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza en Extremadura (FSIE).

Según explica USO, el objetivo «es rechazar la inestabilidad y el perjuicio en la enseñanza concertada en Extremadura, con recorte de unidades y pérdidas de puestos de trabajo cada año, dotaciones de plantillas insuficientes y sin los apoyos necesarios para la atención a la diversidad».

Consideran que los alumnos de los centros sostenidos con fondos públicos tienen derecho a estudiar en colegios con los mismos recursos, y lamentan que la Junta «ignore» las reivindicaciones del sector.

Por su parte la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, mostró su «respeto total y absoluto» al sector de la educación concertada pero no cree que su reivindicación tenga «un calado y gran importancia», pues solo se reducen «tres unidades», frente a las 22 del anterior gobierno. Gutiérrez defendió que el Gobierno de la Junta no pretende tener «discrepancias con la concertada, ni ningún desequilibrio», pero -recalcó- no se puede hacer una «excepción» en este tipo de centros «si las cifras en los públicos no se mantienen». Se mostró además «abierta al diálogo».