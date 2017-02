El PSOE lleva a la Asamblea vetar las gasolineras sin trabajadores

Tenemos que gastarnos unos 80.000 euros cada vez que montamos una estación nueva en sistemas de automatización y de autoprotección. Si ahora nos obligan a poner trabajadores será un desastre, porque nuestro negocio deja de ser rentable. No entendemos porqué una normativa regional tiene que estar por encima de una ley nacional que ya regula el sector», expresa José Laín, vicepresidente de la Asociación Extremeña de Gasolineras Libres. Su queja viene motivada por la presentación ayer en la Asamblea de una propuesta de modificación de la Ley de Consumidores para prohibir que existan estaciones de servicio sin empleados. Esta iniciativa llega a la Cámara regional un año después de que el Pleno pidiese por unanimidad (y a iniciativa del PSOE) que se regulara esta actividad.

Extremadura cuenta con 488 estaciones de servicio, de las que 95 no disponen de ningún empleado. El objetivo es obligar a todas a que tengan al menos un trabajador entre las 7.00 y las 22.00 horas. Desde el grupo parlamentario socialista subrayan que «una gasolinera sin personal no es sinónimo de low cost, porque hay algunas de este tipo que sí lo tienen». No obstante, la proliferación de esta modalidad es una de las motivos de esta propuesta.

«Queremos proteger y prevenir riesgos a los usuarios por el mal uso del servicio, así como poder atender a personas con alguna discapacidad que no puedan hacer uso del autoabastecimiento», explicó ayer el portavoz socialista Valentín Cortés. Y puso el foco en determinadas situaciones como el derrame de combustible o la reclamación de asistencia inmediata ante cualquier contratiempo que se pueda producir.

DEBATE EN FACEBOOK / Habría que recordar que hace unas semanas, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, propuso un debate en la red social Facebook -a través de un vídeo casero- sobre la prohibición de este tipo de estaciones de servicios.

Otro de los argumentos del PSOE es que de esta manera se van a generar nuevos puestos de trabajo y que otras comunidades ya han dado este paso (han sido nueve: Andalucía, que fue la primera; Navarra, Asturias, Baleares, Castilla La Mancha, Aragón, Murcia, Valencia y Madrid).

Desde la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Extremadura (Aresex), su presidente, Fernando Mena, aplaude esta medida ya que es una de las reivindicaciones para luchar contra lo que se considera competencia desleal. «Lo importante es tener una norma para saber a qué atenernos», asegura. Y añade que la crisis ha sido muy dura con un sector que «cada vez tiene menos margen de beneficio». El modelo sin empleados permite un repostaje más económico (habría que recordar que llenar el depósito del coche ahora es hasta diez euros más caro que hace un año).

EN EL PLAZO DE UN MES / El portavoz socialista también explicó que la iniciativa se ha tramitado como propuesta de ley para acostar los plazos, con el objetivo de que la nueva medida entre en vigor en el plazo de un mes o mes y medio. Para ello es necesario que la apoyen al menos el grupo popular o Podemos.

Un matiz a destacar es que la futura modificación no afectará a las cooperativas agroalimentarias que ofrecen servicios de gasolineras porque se entiende que éstas tienen personal para atender a sus socios.

El objetivo de la propuesta es el nuevo modelo de autoservicio. Desde la Asociación Extremeña de Gasolineras Libres ya han anunciado recursos tanto a nivel regional como nacional. Y apuntan: «Nosotros vemos con frecuencia cómo en las gasolineras con empleados el personal ya no sirve en pista, el cliente se tiene que autoservir», afirma José Laín.